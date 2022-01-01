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Угольник НР 20*1/2
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Угольник НР 20*1/2
Полипропиленовые фитинги
Угольник НР 20*1/2
Арт. X1691320457
Угольник НР 20*1/2
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Нет в наличии
Арт. X1691320457
Характеристики
Подходит для горячей воды
Нет
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Угольник комбинированный с креплением для перехода с полипропиленовых труб на металл, наружная резьба.
Преимущества
Надежность
Длительный срок службы
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы