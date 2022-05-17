Прямой угольник ДУ-15

Преимущества

Прочность

Длительный срок службы

Угольники, как правило, изготавливаются следующим методом: берется труба нужного диаметра, затем от нее отрезается отрезок нужной длины, на специальном оборудовании данный отрезок загибается в уголок, с углом поворота 90 или 45 градусов, внутри которого впоследствии нарезается резьба.