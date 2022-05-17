Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Прямой угольник ДУ-15
5.0
2
35 ₽
Стальные угловые фитинги
    Прямой угольник ДУ-15
    Арт. X1691386036
    5.0
    2
    Прямой угольник ДУ-15

      Прямой угольник ДУ-15

      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691386036
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		резьбовое
      Материал
      		чугун
      Все характеристики
      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольники, как правило, изготавливаются следующим методом: берется труба нужного диаметра, затем от нее отрезается отрезок нужной длины, на специальном оборудовании данный отрезок загибается в уголок, с углом поворота 90 или 45 градусов, внутри которого впоследствии нарезается резьба.

        Преимущества

        • Прочность
        • Длительный срок службы