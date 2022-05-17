Прямой угольник ДУ-15
Арт. X1691386036
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|угол
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Тип соединения
|резьбовое
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Материал
|чугун
- Угольники, как правило, изготавливаются следующим методом: берется труба нужного диаметра, затем от нее отрезается отрезок нужной длины, на специальном оборудовании данный отрезок загибается в уголок, с углом поворота 90 или 45 градусов, внутри которого впоследствии нарезается резьба.
Преимущества
- Прочность
- Длительный срок службы