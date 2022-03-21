Металлический угольник Sparta (350 мм)
Арт. Х1315112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|угольник измерительный
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Длина большей стороны, мм
|350
- Угольник Sparta поможет с разметкой при проведении столярных, слесарных и строительных работ. Инструмент позволяет отмечать или контролировать углы величиной 45° и 90°, измерять расстояния до 35 см. Угольник удобен для проведения параллельных линий на отделочных или строительных материалах или поверхностях. Производится в Китае.
Преимущества
- Линейка с двумя шкалами — для измерения расстояния от обеих сторон упорной колодки
- Отверстие на измерительной линейке — для удобного хранения инструмента на вертикальных поверхностях
- Колодка из прочного алюминиевого сплава, не поддающегося коррозии и деформации
- Рельефная форма колодки — для предотвращения выскальзывания инструмента из руки во время работы