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Металлический угольник Sparta (350 мм)
5.0
2
Найти аналог
Угольники
    Металлический угольник Sparta (350 мм)
    Арт. Х1315112
    5.0
    2
    Металлический угольник Sparta (350 мм)
    Металлический угольник Sparta (350 мм)
      Металлический угольник Sparta (350 мм)
      Металлический угольник Sparta (350 мм)

      Металлический угольник Sparta (350 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. Х1315112
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		угольник измерительный
      Длина большей стороны, мм
      		350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольник Sparta поможет с разметкой при проведении столярных, слесарных и строительных работ. Инструмент позволяет отмечать или контролировать углы величиной 45° и 90°, измерять расстояния до 35 см. Угольник удобен для проведения параллельных линий на отделочных или строительных материалах или поверхностях. Производится в Китае.

        Преимущества

        • Линейка с двумя шкалами — для измерения расстояния от обеих сторон упорной колодки
        • Отверстие на измерительной линейке — для удобного хранения инструмента на вертикальных поверхностях
        • Колодка из прочного алюминиевого сплава, не поддающегося коррозии и деформации
        • Рельефная форма колодки — для предотвращения выскальзывания инструмента из руки во время работы