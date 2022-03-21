Металлический угольник Sparta (350 мм)

Преимущества

Линейка с двумя шкалами — для измерения расстояния от обеих сторон упорной колодки

Отверстие на измерительной линейке — для удобного хранения инструмента на вертикальных поверхностях

Колодка из прочного алюминиевого сплава, не поддающегося коррозии и деформации

Рельефная форма колодки — для предотвращения выскальзывания инструмента из руки во время работы

Угольник Sparta поможет с разметкой при проведении столярных, слесарных и строительных работ. Инструмент позволяет отмечать или контролировать углы величиной 45° и 90°, измерять расстояния до 35 см. Угольник удобен для проведения параллельных линий на отделочных или строительных материалах или поверхностях. Производится в Китае.