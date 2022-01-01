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Угольник Valtec 45°, 3/4" ВР-ВР VTr.091.N.0005
267 ₽
Латунные угольники
    Угольник Valtec 45°, 3/4" ВР-ВР VTr.091.N.0005
    Арт. X1691386052
    Угольник Valtec 45°, 3/4" ВР-ВР VTr.091.N.0005

      Угольник Valtec 45°, 3/4" ВР-ВР VTr.091.N.0005

      267 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691386052

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      267 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольник Valtec с наружной резьбой 3\4" дюйм предназначен для монтажа резьбовых разъёмных соединений различного назначения (питьевое, хозяйственное холодное/горячее водоснабжение, отопление, транспортировка жидкостей). Изготовлен из горячепрессованной латуни (CW617N), никелированный.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Длительный срок службы
        • Надежность