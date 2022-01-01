Угольник Valtec 45°, 3/4" ВР-ВР VTr.091.N.0005

Преимущества

Износостойкость

Длительный срок службы

Надежность

Угольник Valtec с наружной резьбой 3\4" дюйм предназначен для монтажа резьбовых разъёмных соединений различного назначения (питьевое, хозяйственное холодное/горячее водоснабжение, отопление, транспортировка жидкостей). Изготовлен из горячепрессованной латуни (CW617N), никелированный.