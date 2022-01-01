Угольник Valtec 45°, 3/4" ВР-ВР VTr.091.N.0005
Арт. X1691386052
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|угол
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Тип соединения
|резьбовое
- Угольник Valtec с наружной резьбой 3\4" дюйм предназначен для монтажа резьбовых разъёмных соединений различного назначения (питьевое, хозяйственное холодное/горячее водоснабжение, отопление, транспортировка жидкостей). Изготовлен из горячепрессованной латуни (CW617N), никелированный.
Преимущества
- Износостойкость
- Длительный срок службы
- Надежность