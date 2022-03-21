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Угольник Valtec (внутренняя резьба, 26x3/4")
4.5
2
Найти аналог
Уголки винтовые
    Угольник Valtec (внутренняя резьба, 26x3/4")
    Арт. X16913104119
    4.5
    2
    Угольник Valtec (внутренняя резьба, 26x3/4")

      Угольник Valtec (внутренняя резьба, 26x3/4")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913104119
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Обжимной угол с переходом на внутреннюю резьбу, (26 мм x 3/4 дюйма) — это надежный пресс-фитинг для создания герметичных соединений металлопластиковых труб с элементами системы, имеющими резьбовой выход под прямым углом. Изделие изготовлено из прочных антикоррозийных материалов — латуни, нержавеющей стали. Используется в системах отопления, горячего или холодного водоснабжения.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Простой процесс монтажа
        • Высокое качество креплений
        • Эстетичный вид смесительного узла
        • Оптимальная цена