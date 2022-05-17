Уголок для воздуховодов Эгида Н30к 01004-1, 105x105x27 мм (150 шт.)

Преимущества

Используется при монтаже систем вентиляции, в частности, для изготовления фланцев при установке прямоугольных воздуховодов

Соединяет друг с другом смежные стороны рамки воздуховода

Размер 105x105x27 мм

Вентиляционный уголок для воздуховодов Эгида - металлическое крепежное изделие L-образной формы с отверстиями для саморезов, шурупов или винтов.