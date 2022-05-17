Уголок для воздуховодов Эгида Н30к 01004-1, 105x105x27 мм (150 шт.)
Арт. X69914550458
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|150
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Габариты, мм
|105x105x27
- Вентиляционный уголок для воздуховодов Эгида - металлическое крепежное изделие L-образной формы с отверстиями для саморезов, шурупов или винтов.
Преимущества
- Используется при монтаже систем вентиляции, в частности, для изготовления фланцев при установке прямоугольных воздуховодов
- Соединяет друг с другом смежные стороны рамки воздуховода
- Размер 105x105x27 мм