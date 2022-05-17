Уголок для воздуховодов Эгида 010020-25, 65х65х18х2 мм (300 шт.)
Арт. Х123321
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество предметов, шт
|300
|
Габариты, мм
|65х65х18х2
- Вентиляционный уголок для воздуховодов Эгида - металлическое крепежное изделие L-образной формы с отверстиями для саморезов, шурупов или винтов.
Преимущества
- Используется при монтаже систем вентиляции, в частности, для изготовления фланцев при установке прямоугольных воздуховодов
- Соединяет друг с другом смежные стороны рамки воздуховода
- Размер 65х65х18х2 мм