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Уголок для воздуховодов Эгида 010020-25, 65х65х18х2 мм (300 шт.)
4.5
2
20 ₽
Уголки для воздуховодов
    Уголок для воздуховодов Эгида 010020-25, 65х65х18х2 мм (300 шт.)
    Арт. Х123321
    4.5
    2
    Уголок для воздуховодов Эгида 010020-25, 65х65х18х2 мм (300 шт.)

      Уголок для воздуховодов Эгида 010020-25, 65х65х18х2 мм (300 шт.)

      20 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х123321
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		300
      Габариты, мм
      		65х65х18х2
      Все характеристики
      20 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вентиляционный уголок для воздуховодов Эгида - металлическое крепежное изделие L-образной формы с отверстиями для саморезов, шурупов или винтов.

        Преимущества

        • Используется при монтаже систем вентиляции, в частности, для изготовления фланцев при установке прямоугольных воздуховодов
        • Соединяет друг с другом смежные стороны рамки воздуховода
        • Размер 65х65х18х2 мм