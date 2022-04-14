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Душевой уголок Тритон КАПЛИ 790, полукруг
5.0
2
Найти аналог
Душевые уголки
    Душевой уголок Тритон КАПЛИ 790, полукруг
    Арт. X169144209
    5.0
    2
    Душевой уголок Тритон КАПЛИ 790, полукруг

      Душевой уголок Тритон КАПЛИ 790, полукруг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169144209
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		душевой уголок
      Материал
      		пластик, стекло, алюминий
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двухстенное полукруглое душевое ограждение Triton КАПЛИ 790 из белого алюминиевого профиля с полистироловым стеклом, имеющим тукстуру "капли".

        Преимущества

        • Движение створок осуществляют полозки из полиэтилена, обладающего низким коэффициентом трения
        • Бесшумное скольжение сторок, а так же предотвращение перекосов при движении дверок обеспечивает подшипник скольжения, вмонтированный в профиль дверок