Душевой уголок Тритон КАПЛИ 790, полукруг
Арт. X169144209
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|душевой уголок
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Материал
|пластик, стекло, алюминий
- Двухстенное полукруглое душевое ограждение Triton КАПЛИ 790 из белого алюминиевого профиля с полистироловым стеклом, имеющим тукстуру "капли".
Преимущества
- Движение створок осуществляют полозки из полиэтилена, обладающего низким коэффициентом трения
- Бесшумное скольжение сторок, а так же предотвращение перекосов при движении дверок обеспечивает подшипник скольжения, вмонтированный в профиль дверок