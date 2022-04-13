Уголок для полотенцесушителя 85-004, 1"-3/4", ВН
Арт. X169740312
Характеристики
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Производитель
|Империал
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Страна производства
|Китай
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Тип аксессуара
|уголок для полотенцесушителя
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Цвет
|хром
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Диаметр подключения, дюйм
|1, 3/4
- Угловые соединители для полотенцесушителей используют для бокового подключения прибора.
Преимущества
- У металлических фитингов резьба нанесена внутри
- Использование качественных изделий позволяет выполнить прочное соединение отдельных элементов в одну систему под прямым углом
- Готовая конструкция с подключенным прибором смотрится красиво и аккуратно
- При выборе фитингов необходимо учитывать диаметр трубопровода