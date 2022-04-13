Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Уголок для полотенцесушителя 85-004, 1"-3/4", ВН
5.0
2
830 ₽
Уголки для полотенцесушителя
    Уголок для полотенцесушителя 85-004, 1"-3/4", ВН
    Арт. X169740312
    5.0
    2
    Уголок для полотенцесушителя 85-004, 1"-3/4", ВН

      Уголок для полотенцесушителя 85-004, 1"-3/4", ВН

      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169740312
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Империал
      Страна производства
      		Китай
      Тип аксессуара
      		уголок для полотенцесушителя
      Цвет
      		хром
      Диаметр подключения, дюйм
      		1, 3/4
      Все характеристики
      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловые соединители для полотенцесушителей используют для бокового подключения прибора.

        Преимущества

        • У металлических фитингов резьба нанесена внутри
        • Использование качественных изделий позволяет выполнить прочное соединение отдельных элементов в одну систему под прямым углом
        • Готовая конструкция с подключенным прибором смотрится красиво и аккуратно
        • При выборе фитингов необходимо учитывать диаметр трубопровода