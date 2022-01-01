Шланг из ПВХ спиральновитой Texonic UL-70-32 ДУ-32, 30 м

Преимущества

Универсальный напорно-всасывающий шланг

Очень гибкий, средне-тяжелый

Сертифицирован для контакта с пищевыми продуктами

Устойчив к кислотно-щелочным средам, химикатам

Устойчив к перепадам температур

Устойчив к микроорганизмам

Шланг из ПВХ спиральновитой UL-70-32 ДУ-32, 30 м - данный тип шланга производится одновременным соединением экструдируемых стенки из мягкого термопластичного полимера и жесткой спирали из ударопрочного ПВХ.