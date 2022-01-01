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Шланг из ПВХ спиральновитой Texonic UL-70-32 ДУ-32, 30 м
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Шланги ПВХ
    Шланг из ПВХ спиральновитой Texonic UL-70-32 ДУ-32, 30 м
    Арт. X6991453042939
    Шланг из ПВХ спиральновитой Texonic UL-70-32 ДУ-32, 30 м

      Шланг из ПВХ спиральновитой Texonic UL-70-32 ДУ-32, 30 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991453042939

      Характеристики

      Производитель
      		Texonic
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		спиральный
      Длина, м
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг из ПВХ спиральновитой UL-70-32 ДУ-32, 30 м - данный тип шланга производится одновременным соединением экструдируемых стенки из мягкого термопластичного полимера и жесткой спирали из ударопрочного ПВХ.

        Преимущества

        • Универсальный напорно-всасывающий шланг
        • Очень гибкий, средне-тяжелый
        • Сертифицирован для контакта с пищевыми продуктами
        • Устойчив к кислотно-щелочным средам, химикатам
        • Устойчив к перепадам температур
        • Устойчив к микроорганизмам