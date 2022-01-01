Шланг из ПВХ спиральновитой Texonic UL-70-32 ДУ-32, 30 м
Арт. X6991453042939
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип шланга
|спиральный
|
Длина, м
|30
- Шланг из ПВХ спиральновитой UL-70-32 ДУ-32, 30 м - данный тип шланга производится одновременным соединением экструдируемых стенки из мягкого термопластичного полимера и жесткой спирали из ударопрочного ПВХ.
Преимущества
- Универсальный напорно-всасывающий шланг
- Очень гибкий, средне-тяжелый
- Сертифицирован для контакта с пищевыми продуктами
- Устойчив к кислотно-щелочным средам, химикатам
- Устойчив к перепадам температур
- Устойчив к микроорганизмам