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Мотыжка МК-3-1м 30207
130 ₽
Мотыжки садовые
    Мотыжка МК-3-1м 30207
    Арт. О00000028421
    Мотыжка МК-3-1м 30207

      Мотыжка МК-3-1м 30207

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028421

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип инструмента
      		мотыжка
      Рабочая ширина, мм
      		155
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотыжка МК-3-1м 30207 используется для обработки почвы на грядах, клумбах и цветниках.

        Преимущества

        • Рабочая часть с зубцами предназначена для рыхления и аэрации грунта, а с помощью мотыги легко ударять сорняки
        • Инструмент выполнен из стали, для защиты от коррозии мотыжка окрашена порошковой эмалью
        • Пластиковая ручка обеспечивает комфорт в процессе использования, а отверстие на конце позволяет ранить инвентарь в подвешенном виде