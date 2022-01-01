Преимущества

Рабочая часть с зубцами предназначена для рыхления и аэрации грунта, а с помощью мотыги легко ударять сорняки

Инструмент выполнен из стали, для защиты от коррозии мотыжка окрашена порошковой эмалью

Пластиковая ручка обеспечивает комфорт в процессе использования, а отверстие на конце позволяет ранить инвентарь в подвешенном виде

Мотыжка МК-3-1м 30207 используется для обработки почвы на грядах, клумбах и цветниках.