Мотыжка МК-3-1м 30207
Арт. О00000028421
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип инструмента
|мотыжка
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Рабочая ширина, мм
|155
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- Мотыжка МК-3-1м 30207 используется для обработки почвы на грядах, клумбах и цветниках.
Преимущества
- Рабочая часть с зубцами предназначена для рыхления и аэрации грунта, а с помощью мотыги легко ударять сорняки
- Инструмент выполнен из стали, для защиты от коррозии мотыжка окрашена порошковой эмалью
- Пластиковая ручка обеспечивает комфорт в процессе использования, а отверстие на конце позволяет ранить инвентарь в подвешенном виде