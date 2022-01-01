Лосьон Ultrasept очищающий для рук с антибактер. эффектом

Уничтожает 99,9% известных вирусов благодаря 70% массовой доле изопропилового спирта. Быстрый и эффективный в действии, обеспечивает защиту и чистоту рук. Рекомендуется использовать для дезинфекции различных поверхностей, в том числе смартфонов, ключей, дверных ручек и т.д. Способ применения: Нанесите достаточное количество на ладони (поверхности) и тщательно разотрите до его полного высыхания. Меры предосторожности: Избегать попадания в глаза. При попадании тщательно промыть большим количеством теплой воды. Не является лекарственным средством. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, гиперчувствительность. Состав: изопропиловый спирт, перекись водорода, глицерин, очищенная вода.