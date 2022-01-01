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Лосьон Ultrasept очищающий для рук с антибактер. эффектом
215 ₽
Очистка рук
    Лосьон Ultrasept очищающий для рук с антибактер. эффектом
    Арт. О00000015181
    Лосьон Ultrasept очищающий для рук с антибактер. эффектом

      Лосьон Ultrasept очищающий для рук с антибактер. эффектом

      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015181

      Характеристики

      Производитель
      		Ultrasept
      Все характеристики
      215 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уничтожает 99,9% известных вирусов благодаря 70% массовой доле изопропилового спирта. Быстрый и эффективный в действии, обеспечивает защиту и чистоту рук. Рекомендуется использовать для дезинфекции различных поверхностей, в том числе смартфонов, ключей, дверных ручек и т.д. Способ применения: Нанесите достаточное количество на ладони (поверхности) и тщательно разотрите до его полного высыхания.  Меры предосторожности: Избегать попадания в глаза. При попадании тщательно промыть большим количеством теплой воды. Не является лекарственным средством. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, гиперчувствительность.  Состав: изопропиловый спирт, перекись водорода, глицерин, очищенная вода.  