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Умывальник Акватекс бак 20 антикорроз. С ЭВН 1,25кВт.+ нерж мойка
5.0
2
Найти аналог
Умывальники
    Умывальник Акватекс бак 20 антикорроз. С ЭВН 1,25кВт.+ нерж мойка
    Арт. О00000003859
    5.0
    2
    Умывальник Акватекс бак 20 антикорроз. С ЭВН 1,25кВт.+ нерж мойка

      Умывальник Акватекс бак 20 антикорроз. С ЭВН 1,25кВт.+ нерж мойка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000003859
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Акватекс
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Отверстие для перелива
      		Нет
      Кол-во отверстий под смеситель, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дачный умывальник просто незаменим для усадьбы, гаража, дачи, мастерской и других мест, где нет центрального водопровода и канализации. Стильный вид и современный дизайн позволит дачному умывальнику Акватекс прекрасно вписаться в любой интерьер

        Преимущества

        • Гальваническое цинковое покрытие бака (новая технология)
        • Усиленная стойка бака
        • Продукция сертифицирована
        • Увеличенная высота тумбы 
        • Специальный кран для экономии воды
        • Плавная регулировка температуры воды
        • Коробка евростандарта с ручками (удобство транспортировки)