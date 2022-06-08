Умывальник Акватекс бак 20 антикорроз. С ЭВН 1,25кВт.+ нерж мойка
Арт. О00000003859
Характеристики
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Производитель
|Акватекс
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Отверстие для перелива
|Нет
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Кол-во отверстий под смеситель, шт
|1
- Дачный умывальник просто незаменим для усадьбы, гаража, дачи, мастерской и других мест, где нет центрального водопровода и канализации. Стильный вид и современный дизайн позволит дачному умывальнику Акватекс прекрасно вписаться в любой интерьер
Преимущества
- Гальваническое цинковое покрытие бака (новая технология)
- Усиленная стойка бака
- Продукция сертифицирована
- Увеличенная высота тумбы
- Специальный кран для экономии воды
- Плавная регулировка температуры воды
- Коробка евростандарта с ручками (удобство транспортировки)