Умывальник Акватекс бак 20 антикорроз. С ЭВН 1,25кВт.+ нерж мойка

Дачный умывальник просто незаменим для усадьбы, гаража, дачи, мастерской и других мест, где нет центрального водопровода и канализации. Стильный вид и современный дизайн позволит дачному умывальнику Акватекс прекрасно вписаться в любой интерьер

Преимущества