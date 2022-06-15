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Дачный умывальник Вихрь (без подогрева, белый)
5.0
2
Найти аналог
Умывальники
    Дачный умывальник Вихрь (без подогрева, белый)
    Арт. О00000013099
    5.0
    2
    Дачный умывальник Вихрь (без подогрева, белый)

      Дачный умывальник Вихрь (без подогрева, белый)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013099
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Отверстие для перелива
      		Нет
      Кол-во отверстий под смеситель, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Умывальник без подогрева, белого цвета, с металлической тумбой и нержавеющей мойкой, от российского производителя ВИХРЬ

        Преимущества

        • Гарантия 1 год
        • Швы дополнительно обработаны герметиком
        • Оцинкованный бак 17 литров
        • Хромированный кран
        • Две поперечные планки на задней части тумбы для дополнительной устойчивости
        • Магниты на дверце тумбы
        • Порошковая покраска дает дополнительную (прочность, экологичность, защита от коррозии, электроизоляция, термозащита от -60 до +150 0С)