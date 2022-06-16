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Дачный умывальник Вихрь Комфорт (без подогрева)
4.0
1
Найти аналог
Умывальники
    Дачный умывальник Вихрь Комфорт (без подогрева)
    Арт. О00000013265
    4.0
    1
    Дачный умывальник Вихрь Комфорт (без подогрева)
    Дачный умывальник Вихрь Комфорт (без подогрева)
    Дачный умывальник Вихрь Комфорт (без подогрева)
    Дачный умывальник Вихрь Комфорт (без подогрева)
      Дачный умывальник Вихрь Комфорт (без подогрева)
      Дачный умывальник Вихрь Комфорт (без подогрева)
      Дачный умывальник Вихрь Комфорт (без подогрева)
      Дачный умывальник Вихрь Комфорт (без подогрева)

      Дачный умывальник Вихрь Комфорт (без подогрева)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013265
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Отверстие для перелива
      		Нет
      Кол-во отверстий под смеситель, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Умывальник серии "Комфорт" - новинка 2019 года от российского производителя ВИХРЬ. Аппарат медного цвета, с металлической тумбой и нержавеющей мойкой. Подогрева нет

        Преимущества

        • Умывальник ВИХРЬ отличается особой функциональностью, так как его можно установить как внутри дома, так и снаружи
        • Внутри тумбочки ставиться ведро или шланг для слива воды
        • Так как в таком умывальнике есть раковина, то его можно свободно использовать для мытья посуды