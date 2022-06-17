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Умывальник дачный "Комфорт" ВИХРЬ без подогрева( пластик, белый) 74/4/10
5.0
2
Найти аналог
Умывальники
    Умывальник дачный "Комфорт" ВИХРЬ без подогрева( пластик, белый) 74/4/10
    Арт. О00000013323
    5.0
    2
    Умывальник дачный "Комфорт" ВИХРЬ без подогрева( пластик, белый) 74/4/10

      Умывальник дачный "Комфорт" ВИХРЬ без подогрева( пластик, белый) 74/4/10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013323
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1260x500x300
      Отверстие для перелива
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Умывальник ВИХРЬ отличается особой функциональностью, так как его можно установить как внутри дома, так и снаружи

        Преимущества

        • Внутри тумбочки ставиться ведро или шланг для слива воды
        • Так как в таком умывальнике есть раковина, то его можно свободно использовать для мытья посуды