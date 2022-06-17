Умывальник дачный с подогревом "Люкс" ВИХРЬ (нержавейка, цвет медь) 74/4/2
Арт. О00000012974
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|1260x500x400
|
Отверстие для перелива
|Нет
- Умывальник с подогревом, медного цвета, с металлической тумбой и нержавеющей мойкой, от российского производителя ВИХРЬ. Умывальник ВИХРЬ отличается особой функциональностью, так как его можно установить как внутри дома, так и снаружи. Внутри тумбочки ставиться ведро или шланг для слива воды. Так как в таком умывальнике есть раковина, то его можно свободно использовать для мытья посуды
Преимущества
- Гарантия 1 год.
- Наличие термостата (при отсутствии воды, подогрев отключается)
- Регулятор нагрева воды (можно задать нужную температуру воды)
- Швы дополнительно обработаны герметиком
- Оцинкованный бак 17 литров
- Хромированный кран
- Две поперечные планки на задней части тумбы для дополнительной устойчивости
- Магниты на дверце тумбы
- Порошковая покраска дает дополнительную (прочность, экологичность, защита от коррозии, электроизоляция, термозащита от -60 до +150 0С)