Умывальник дачный с подогревом "Люкс" ВИХРЬ (нержавейка, цвет медь) 74/4/2

Умывальник с подогревом, медного цвета, с металлической тумбой и нержавеющей мойкой, от российского производителя ВИХРЬ. Умывальник ВИХРЬ отличается особой функциональностью, так как его можно установить как внутри дома, так и снаружи. Внутри тумбочки ставиться ведро или шланг для слива воды. Так как в таком умывальнике есть раковина, то его можно свободно использовать для мытья посуды

Преимущества