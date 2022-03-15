Раковина Ideal Standard Tempo T056401
Арт. X1691464701
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|600x495x175
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Отверстие для перелива
|Да
- Умывальник Ideal Standard Tempo T056401 – эстетичное и практичное решение для обустройства эргономичной ванной комнаты в современном стиле.Такое изделие мы рекомендуем купить владельцам небольших помещений, которые хотят рационально использовать квадратные метры и создать комфортную обстановку без ущерба для функциональности. Продукция, созданная из износостойкого и гигиеничного материала, хорошо переносит повышенную влажность и другие агрессивные воздействия. Это тот идеальный вариант, когда качество полностью оправдывает цену.
Преимущества
- Компактность
- Легко монтируется