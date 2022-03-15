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Раковина Ideal Standard Tempo T056401
5.0
2
Найти аналог
Умывальники
    Раковина Ideal Standard Tempo T056401
    Арт. X1691464701
    5.0
    2
    Раковина Ideal Standard Tempo T056401
    Раковина Ideal Standard Tempo T056401
      Раковина Ideal Standard Tempo T056401
      Раковина Ideal Standard Tempo T056401

      Раковина Ideal Standard Tempo T056401

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X1691464701
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ideal Standard
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		600x495x175
      Отверстие для перелива
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Умывальник Ideal Standard Tempo T056401 – эстетичное и практичное решение для обустройства эргономичной ванной комнаты в современном стиле.Такое изделие мы рекомендуем купить владельцам небольших помещений, которые хотят рационально использовать квадратные метры и создать комфортную обстановку без ущерба для функциональности. Продукция, созданная из износостойкого и гигиеничного материала, хорошо переносит повышенную влажность и другие агрессивные воздействия. Это тот идеальный вариант, когда качество полностью оправдывает цену.

        Преимущества

        • Компактность
        • Легко монтируется