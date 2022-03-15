Раковина Santek Балтика-60
Арт. X169109010181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|600x445x180
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Отверстие для перелива
|Да
- SANTEK (Сантек) Балтика-60 Умывальник белый - умывальник от российского производителя сантехники Santek. Набор креплений в комплекте. SANTEK – одна из самых крупнейших российских компаний по производству сантехнических изделий, которая уже на протяжение 5 лет входит в состав Roca Group – испанский бренд мирового масштаба