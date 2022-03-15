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Раковина Santek Балтика-60
5.0
2
Найти аналог
Умывальники
    Раковина Santek Балтика-60
    Арт. X169109010181
    5.0
    2
    Раковина Santek Балтика-60

      Раковина Santek Балтика-60

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169109010181
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		600x445x180
      Отверстие для перелива
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SANTEK (Сантек) Балтика-60 Умывальник белый - умывальник от российского производителя сантехники Santek. Набор креплений в комплекте. SANTEK – одна из самых крупнейших российских компаний по производству сантехнических изделий, которая уже на протяжение 5 лет входит в состав Roca Group – испанский бренд мирового масштаба