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Умывальник Santek Бореаль-60 WH110484
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Умывальники
    Умывальник Santek Бореаль-60 WH110484
    Арт. X169109010164
    Умывальник Santek Бореаль-60 WH110484

      Умывальник Santek Бореаль-60 WH110484

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169109010164

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SANTEK (Сантек) БОРЕАЛЬ-60 Умывальник белый WH110484 - умывальник от российского производителя сантехники Santek. Набор креплений в комплекте. SANTEK – одна из самых крупнейших российских компаний по производству сантехнических изделий, которая уже на протяжение 5 лет входит в состав Roca Group – испанский бренд мирового масштаба.Технические характеристики:Угловая конструкция нетФорма полукруглаяСтилистика дизайна современный стильМатериал фарфорЦвет белыйКол-во готовых отверстий под смеситель 1Расположение смесителя посерединеКрепление к стенеВозможна установка над стиральной машиной нетВ комплекте набор крепленийДоп. функции водоотталкивающее покрытиеШирина (см) 58Глубина (см) 48Высота (см) 20Вес (кг) 15.8Страна-производитель Россия