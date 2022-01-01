Умывальник Santek Бореаль-60 WH110484

SANTEK (Сантек) БОРЕАЛЬ-60 Умывальник белый WH110484 - умывальник от российского производителя сантехники Santek. Набор креплений в комплекте. SANTEK – одна из самых крупнейших российских компаний по производству сантехнических изделий, которая уже на протяжение 5 лет входит в состав Roca Group – испанский бренд мирового масштаба.Технические характеристики:Угловая конструкция нетФорма полукруглаяСтилистика дизайна современный стильМатериал фарфорЦвет белыйКол-во готовых отверстий под смеситель 1Расположение смесителя посерединеКрепление к стенеВозможна установка над стиральной машиной нетВ комплекте набор крепленийДоп. функции водоотталкивающее покрытиеШирина (см) 58Глубина (см) 48Высота (см) 20Вес (кг) 15.8Страна-производитель Россия