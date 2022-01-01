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Умывальник Santek Бриз-55 WH110460
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Умывальники
    Умывальник Santek Бриз-55 WH110460
    Арт. X169109010168
    Умывальник Santek Бриз-55 WH110460

      Умывальник Santek Бриз-55 WH110460

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169109010168

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SANTEK (Сантек) БРИЗ-55 Умывальник белый WH110460 - умывальник от российского производителя сантехники Santek. Набор креплений в комплекте. SANTEK – одна из самых крупнейших российских компаний по производству сантехнических изделий, которая уже на протяжение 5 лет входит в состав Roca Group – испанский бренд мирового масштаба.Технические характеристики:Тип установки подвеснойФорма полукруглаяМатериал санфарфорКрепление к стенеС подогревом НетОтверстие для смесителя ДаШирина 53 смПо ширине раковины 55 смВысота 14 смСтилистика дизайна современный стильЦвет белыйСтрана производитель Россия