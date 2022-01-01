Умывальник Santek Ирис - 36 WH110514

SANTEK (Сантек) ИРИС-36 Умывальник УГЛОВОЙ WH110514 - умывальник от российского производителя сантехники Santek. Набор креплений в комплекте. SANTEK – одна из самых крупнейших российских компаний по производству сантехнических изделий, которая уже на протяжение 5 лет входит в состав Roca Group – испанский бренд мирового масштаба.Технические характеристики:Форма полукруглаяСтилистика дизайна современный стильМатериал фарфорЦвет белыйКол-во намеченных отверстий под смеситель 1Кол-во готовых отверстий под смеситель 1Расположение смесителя посерединеКрепление к стенеВозможна установка над стиральной машиной нетВ комплекте набор крепленийДоп. функции водоотталкивающее покрытиеШирина (см) 40Глубина (см) 31Высота (см) 15Вес (кг) 11Страна-производитель Россия