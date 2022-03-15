Подвесная раковина Santek WH110466

Преимущества

Пьедестал скрывает канализационные трубы и сифон

Надежность

Раковина «Бриз 60» от Santek классической формы подойдет для оборудования ванной комнаты любого размера. На бортике умывальника можно разместить мыло или необходимые аксессуары. Мягкие очертания раковины выгодно акцентируют стилистику ванной, а универсальные габариты изделия позволят интегрировать его в любой интерьер.