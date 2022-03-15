Подвесная раковина Santek WH110466
Арт. X169109010169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|600х488х210
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Отверстие для перелива
|Нет
- Раковина «Бриз 60» от Santek классической формы подойдет для оборудования ванной комнаты любого размера. На бортике умывальника можно разместить мыло или необходимые аксессуары. Мягкие очертания раковины выгодно акцентируют стилистику ванной, а универсальные габариты изделия позволят интегрировать его в любой интерьер.
Преимущества
- Пьедестал скрывает канализационные трубы и сифон
- Надежность