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Подвесная раковина Santek WH110466
5.0
2
Найти аналог
Умывальники
    Подвесная раковина Santek WH110466
    Арт. X169109010169
    5.0
    2
    Подвесная раковина Santek WH110466

      Подвесная раковина Santek WH110466

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169109010169
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		600х488х210
      Отверстие для перелива
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Раковина «Бриз 60» от Santek классической формы подойдет для оборудования ванной комнаты любого размера. На бортике умывальника можно разместить мыло или необходимые аксессуары. Мягкие очертания раковины выгодно акцентируют стилистику ванной, а универсальные габариты изделия позволят интегрировать его в любой интерьер.

        Преимущества

        • Пьедестал скрывает канализационные трубы и сифон
        • Надежность