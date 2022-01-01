Умывальник Santek WH110536

SANTEK (Сантек) СЕНАТОР-60 Умывальник белый WH110536 - умывальник от российского производителя сантехники Santek. Набор креплений в комплекте. SANTEK – одна из самых крупнейших российских компаний по производству сантехнических изделий, которая уже на протяжение 5 лет входит в состав Roca Group – испанский бренд мирового масштаба.Технические характеристики:Форма: круглая Материал: фаянс Число отверстий под смеситель: 1 Расположение отверстия под смеситель: в центре Отверстие под перелив: есть Ширина: 60 смГлубина: 43.5 см