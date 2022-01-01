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Умывальник Santek WH110536
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Умывальники
    Умывальник Santek WH110536
    Арт. X169109010171
    Умывальник Santek WH110536

      Умывальник Santek WH110536

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169109010171

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SANTEK (Сантек) СЕНАТОР-60 Умывальник белый WH110536 - умывальник от российского производителя сантехники Santek. Набор креплений в комплекте. SANTEK – одна из самых крупнейших российских компаний по производству сантехнических изделий, которая уже на протяжение 5 лет входит в состав Roca Group – испанский бренд мирового масштаба.Технические характеристики:Форма: круглая Материал: фаянс Число отверстий под смеситель: 1 Расположение отверстия под смеситель: в центре Отверстие под перелив: есть Ширина: 60 смГлубина: 43.5 см