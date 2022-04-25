Умывальник Triton 825А 600 плоский

Продукция Triton выпускается в России более десяти лет. Каждый товар тщательным образом тестируется, проходя разные этапы контроля. Вся производимая Triton продукция имеет необходимые сертификаты соответствия. Надежность изделий обеспечивается, кроме постоянного контроля качества, использованием материалов, которые высоко устойчивы к повышенной влажности. Благодаря отличному качеству продукции, наличию ассортиментного ряда, адаптированного под нужды российского потребителя, привлекательной стоимости акриловые ванны Triton, душевые кабины Triton и мебель для ванных комнат Triton стали лидировать на рынке сантехники. Умывальник 825А 600 (плоский) белый произведен из санкерамики высокого качества. Умывальник прямоугольной формы, предназначен для установки вместе с тумбой. Отверстие под смеситель находится в центре. Умывальник на тумбе смотрится гармонично и изящно, тумба скрывает под собой трубы, придавая эстетичный вид ванной комнате