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Умывальник Triton 825А 600 плоский
5.0
3
Найти аналог
Умывальники
    Умывальник Triton 825А 600 плоский
    Арт. X16914658
    5.0
    3
    Умывальник Triton 825А 600 плоский

      Умывальник Triton 825А 600 плоский

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16914658
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		600x432x457
      Отверстие для перелива
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Продукция Triton выпускается в России более десяти лет. Каждый товар тщательным образом тестируется, проходя разные этапы контроля. Вся производимая Triton продукция имеет необходимые сертификаты соответствия. Надежность изделий обеспечивается, кроме постоянного контроля качества, использованием материалов, которые высоко устойчивы к повышенной влажности. Благодаря отличному качеству продукции, наличию ассортиментного ряда, адаптированного под нужды российского потребителя, привлекательной стоимости акриловые ванны Triton, душевые кабины Triton и мебель для ванных комнат Triton стали лидировать на рынке сантехники. Умывальник 825А 600 (плоский) белый произведен из санкерамики высокого качества. Умывальник прямоугольной формы, предназначен для установки вместе с тумбой. Отверстие под смеситель находится в центре. Умывальник на тумбе смотрится гармонично и изящно, тумба скрывает под собой трубы, придавая эстетичный вид ванной комнате