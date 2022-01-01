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Сифон для ванны прямоточ. Unicorn S32 (нерж.вып.,с пер., пробка с цеп.)унив.г.т. 40х40/50
690 ₽
Сифоны для ванны
    Сифон для ванны прямоточ. Unicorn S32 (нерж.вып.,с пер., пробка с цеп.)унив.г.т. 40х40/50
    Арт. О00000000843
    Сифон для ванны прямоточ. Unicorn S32 (нерж.вып.,с пер., пробка с цеп.)унив.г.т. 40х40/50
    Сифон для ванны прямоточ. Unicorn S32 (нерж.вып.,с пер., пробка с цеп.)унив.г.т. 40х40/50
    Сифон для ванны прямоточ. Unicorn S32 (нерж.вып.,с пер., пробка с цеп.)унив.г.т. 40х40/50
      Сифон для ванны прямоточ. Unicorn S32 (нерж.вып.,с пер., пробка с цеп.)унив.г.т. 40х40/50
      Сифон для ванны прямоточ. Unicorn S32 (нерж.вып.,с пер., пробка с цеп.)унив.г.т. 40х40/50
      Сифон для ванны прямоточ. Unicorn S32 (нерж.вып.,с пер., пробка с цеп.)унив.г.т. 40х40/50

      Сифон для ванны прямоточ. Unicorn S32 (нерж.вып.,с пер., пробка с цеп.)унив.г.т. 40х40/50

      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000843

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон прямоточный Unicorn S 32 применятся для соединения ванны или душевого поддона с канализационной системой. Любой сифон необходим для вывода сточной воды таким образом, чтобы препятствовать прямому распространению в ванной канализационных запахов из трубопровода. Также сифон выступает в роли барьера и защиты в случае возможного затопления ванной.

        Преимущества

        • Сифон имеет уплотнители, интегрированные в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую сборку сифона
        • Изготовлен из долговечного материала, устойчивого к к перепадам температур и химическим воздействиям