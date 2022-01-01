Сифон для ванны прямоточ. Unicorn S32 (нерж.вып.,с пер., пробка с цеп.)унив.г.т. 40х40/50

Сифон прямоточный Unicorn S 32 применятся для соединения ванны или душевого поддона с канализационной системой. Любой сифон необходим для вывода сточной воды таким образом, чтобы препятствовать прямому распространению в ванной канализационных запахов из трубопровода. Также сифон выступает в роли барьера и защиты в случае возможного затопления ванной.

Преимущества