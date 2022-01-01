Гофросифон унив. Unicorn D220 800 мм 1.1/2"х40/50 (нерж.вып.,винт 80)
Арт. О00000000845
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Универсальный гофросифон Unicorn 800 мм, 1.1/2"х40/50, нержавеющий выпуск, винт 80 мм, D220 ИС.110323 применяется для соединения раковины с канализационной системой. Сифон представляет собой гофрированную трубу из полипропилена, длиной 800 мм.
Преимущества
- В сифоне используется уплотнительная прокладка из термоэластопласта - высокопрочного, высокоэластичного экологически чистого материала, устойчивого к перепадам температур и химическим воздействиям
- Положение и глубину гидрозатвора сифона пользователь выбирает самостоятельно
- Для формирования и прочного удержания петель гидрозатвора сифона в комплекте поставляется специальная пластиковая S-образная скоба