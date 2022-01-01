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Слив гофра для унитаза Unicorn, MP-У
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Слив гофра для унитаза Unicorn, MP-У
Манжета для унитаза
Слив гофра для унитаза Unicorn, MP-У
Арт. О00000000850
Слив гофра для унитаза Unicorn, MP-У
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Нет в наличии
Арт. О00000000850
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Описание
Описание:
Слив для унитаза Unicorn- это гибкая водосливная арматура, которая предназначена для присоединения сантехнического оборудования к канализационной системе.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы