Сифон для кухни 1.1/2"х40 (нерж. вып.) унив. г.т. 40х40/50 Unicorn B220

Преимущества:

Имеет уплотнители, интегрированные в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую сборку сифона

Материал уплотнителей термоэластопласт - высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчивый к перепадам температур и химическим воздействиям, благодаря чему удлиняется срок службы сифона

Сифон можно подвергать сборке-разборке до 50 раз, не меняя при этом уплотнители

Чаша сифона выполнена в круглой форме, что не позволяет задерживаться мусору

Сифон Unicorn B220 применятся для соединения кухонной нержавеющей или каменной мойки с канализационной системой.