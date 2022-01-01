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Сифон для кухни 3.1/2"х40 (нерж.вып.диам.112, кругл.и прямоуг.перелив,отвод для стир.маш) с унив. г.т. 40х40/50 Unicorn В427
1 342 ₽
1 450 ₽
Бутылочные сифоны
    Сифон для кухни 3.1/2"х40 (нерж.вып.диам.112, кругл.и прямоуг.перелив,отвод для стир.маш) с унив. г.т. 40х40/50 Unicorn В427
    Арт. О00000000841
    Сифон для кухни 3.1/2"х40 (нерж.вып.диам.112, кругл.и прямоуг.перелив,отвод для стир.маш) с унив. г.т. 40х40/50 Unicorn В427
    Сифон для кухни 3.1/2"х40 (нерж.вып.диам.112, кругл.и прямоуг.перелив,отвод для стир.маш) с унив. г.т. 40х40/50 Unicorn В427
    Сифон для кухни 3.1/2"х40 (нерж.вып.диам.112, кругл.и прямоуг.перелив,отвод для стир.маш) с унив. г.т. 40х40/50 Unicorn В427
      Сифон для кухни 3.1/2"х40 (нерж.вып.диам.112, кругл.и прямоуг.перелив,отвод для стир.маш) с унив. г.т. 40х40/50 Unicorn В427
      Сифон для кухни 3.1/2"х40 (нерж.вып.диам.112, кругл.и прямоуг.перелив,отвод для стир.маш) с унив. г.т. 40х40/50 Unicorn В427
      Сифон для кухни 3.1/2"х40 (нерж.вып.диам.112, кругл.и прямоуг.перелив,отвод для стир.маш) с унив. г.т. 40х40/50 Unicorn В427

      Сифон для кухни 3.1/2"х40 (нерж.вып.диам.112, кругл.и прямоуг.перелив,отвод для стир.маш) с унив. г.т. 40х40/50 Unicorn В427

      • -108 ₽
      1 342 ₽
      1 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000841

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      • -108 ₽
      1 342 ₽
      1 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон Unicorn B427 применятся для соединения кухонной нержавеющей или каменной мойки с канализационной системой.

        Преимущества:

        • Имеет уплотнители, интегрированные в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую сборку сифона
        • Материал уплотнителей термоэластопласт -  высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчивый к перепадам температур и химическим воздействиям, благодаря чему удлиняется срок службы сифона
        • Сифон можно подвергать сборке-разборке до  50 раз, не меняя при этом уплотнители
        • Чаша сифона выполнена в круглой форме, что не позволяет задерживаться мусору