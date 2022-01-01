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Сифон для умыв. 1.1/2"х40 (литой нерж.вып., винт 80 мм) с унив.г.т. 40х40/50 Unicorn A120
410 ₽
Бутылочные сифоны
    Сифон для умыв. 1.1/2"х40 (литой нерж.вып., винт 80 мм) с унив.г.т. 40х40/50 Unicorn A120
    Арт. О00000000840
    Сифон для умыв. 1.1/2"х40 (литой нерж.вып., винт 80 мм) с унив.г.т. 40х40/50 Unicorn A120
    Сифон для умыв. 1.1/2"х40 (литой нерж.вып., винт 80 мм) с унив.г.т. 40х40/50 Unicorn A120
    Сифон для умыв. 1.1/2"х40 (литой нерж.вып., винт 80 мм) с унив.г.т. 40х40/50 Unicorn A120
      Сифон для умыв. 1.1/2"х40 (литой нерж.вып., винт 80 мм) с унив.г.т. 40х40/50 Unicorn A120
      Сифон для умыв. 1.1/2"х40 (литой нерж.вып., винт 80 мм) с унив.г.т. 40х40/50 Unicorn A120
      Сифон для умыв. 1.1/2"х40 (литой нерж.вып., винт 80 мм) с унив.г.т. 40х40/50 Unicorn A120

      Сифон для умыв. 1.1/2"х40 (литой нерж.вып., винт 80 мм) с унив.г.т. 40х40/50 Unicorn A120

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000840

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон Unicorn A 120 применятся для соединения умывальника (типа тюльпан) с канализационной системой.

        Преимущества:

        • Сифон имеет уплотнители, интегрированные в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую сборку сифона
        • Материал уплотнителей термоэластопласт -  высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчивый к перепадам температур и химическим воздействиям, благодаря чему удлиняется срок службы сифона
        • Сифон можно подвергать сборке-разборке до  50 раз, не меняя при этом уплотнители
        • Чаша сифона выполнена в круглой форме, что не позволяет задерживаться мусору