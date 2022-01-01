Сифон для умыв. 1.1/2"х40 (литой нерж.вып., винт 80 мм) с унив.г.т. 40х40/50 Unicorn A120
Арт. О00000000840
Сифон для умыв. 1.1/2"х40 (литой нерж.вып., винт 80 мм) с унив.г.т. 40х40/50 Unicorn A120
Арт. О00000000840
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Сифон Unicorn A 120 применятся для соединения умывальника (типа тюльпан) с канализационной системой.
Преимущества:
- Сифон имеет уплотнители, интегрированные в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую сборку сифона
- Материал уплотнителей термоэластопласт - высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчивый к перепадам температур и химическим воздействиям, благодаря чему удлиняется срок службы сифона
- Сифон можно подвергать сборке-разборке до 50 раз, не меняя при этом уплотнители
- Чаша сифона выполнена в круглой форме, что не позволяет задерживаться мусору