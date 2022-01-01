Гибкая труба унив. 1200 мм 1.1/2" х 40/50 Unicorn D125

Универсальная гибкая труба Unicorn 1200 мм, 1 1/2"х40/50, D125 ИС.110327 используется в бутылочных сифонах для подсоединения к системе канализации. За счет формы "гармошки" изделие можно согнуть любым образом, удлинить или укоротить, что сильно облегчает подсоединение устройства к канализации. При производстве сифонов и гофрированных труб Unicorn используется только первичный полипропилен, обеспечивая стабильно высокое качество продукции.

Преимущества