Гибкая труба унив. 400 мм 40 х 40/50 Unicorn D40
Арт. О00000041381
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Универсальная гибкая труба Unicorn D40 400 мм 40х40/50 ИС.110375 используется в бутылочных сифонах, для подсоединения к системе канализации. За счет формы "гармошки" изделие можно согнуть любым образом, удлинить или укоротить, что сильно облегчает подсоединение устройства к канализации. При производстве сифонов и гофрированных труб Unicorn используется только первичный полипропилен, обеспечивая стабильно высокое качество продукции.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы