Гибкая труба унив. 400 мм 40 х 40/50 Unicorn D40

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Универсальная гибкая труба Unicorn D40 400 мм 40х40/50 ИС.110375 используется в бутылочных сифонах, для подсоединения к системе канализации. За счет формы "гармошки" изделие можно согнуть любым образом, удлинить или укоротить, что сильно облегчает подсоединение устройства к канализации. При производстве сифонов и гофрированных труб Unicorn используется только первичный полипропилен, обеспечивая стабильно высокое качество продукции.