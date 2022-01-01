Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гибкая труба унив. 400 мм 1.1/2" х 40/50 Unicorn D45
110 ₽
Комплектующие для сифонов
    Гибкая труба унив. 400 мм 1.1/2" х 40/50 Unicorn D45
    Арт. О00000041383
    Гибкая труба унив. 400 мм 1.1/2" х 40/50 Unicorn D45
    Гибкая труба унив. 400 мм 1.1/2" х 40/50 Unicorn D45
      Гибкая труба унив. 400 мм 1.1/2" х 40/50 Unicorn D45
      Гибкая труба унив. 400 мм 1.1/2" х 40/50 Unicorn D45

      Гибкая труба унив. 400 мм 1.1/2" х 40/50 Unicorn D45

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041383

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальная гибкая труба Unicorn D45 400 мм 1.1/2 х40/50 ИС.110377 используется в бутылочных сифонах для подсоединения к системе канализации. За счет формы "гармошки" изделие можно согнуть любым образом, удлинить или укоротить, что сильно облегчает подсоединение устройства к канализации. При производстве сифонов и гофрированных труб Unicorn используется только первичный полипропилен, обеспечивая стабильно высокое качество продукции.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы