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Нерж. выпуск для раковины 1.1/2" Unicorn Е33
155 ₽
Комплектующие для ванн
    Нерж. выпуск для раковины 1.1/2" Unicorn Е33
    Арт. О00000041386
    Нерж. выпуск для раковины 1.1/2" Unicorn Е33

      Нерж. выпуск для раковины 1.1/2" Unicorn Е33

      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041386

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		выпуск
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нерж. выпуск для раковины 1.1/2" Unicorn Е33 - является составной частью сифона. Уплотнительные прокладки интегрированы в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую установку. Материал уплотнителей термоэластопласт -  высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчивый к перепадам температур и химическим воздействиям. Корпус изготовлен из первичного полипропилена, что положительно влияет на его прочность, долговечность, а также устойчивость к температурным воздействиям. Материал декоративной решетки -  нержавеющая сталь.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы