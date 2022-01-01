Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Нерж. выпуск для раковины 1.1/2" Unicorn Е33 - является составной частью сифона. Уплотнительные прокладки интегрированы в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую установку. Материал уплотнителей термоэластопласт - высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчивый к перепадам температур и химическим воздействиям. Корпус изготовлен из первичного полипропилена, что положительно влияет на его прочность, долговечность, а также устойчивость к температурным воздействиям. Материал декоративной решетки - нержавеющая сталь.