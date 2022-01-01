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Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-12АТ, 12 л
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Аккумуляторные опрыскиватели
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-12АТ, 12 л
    Арт. О00000037992
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-12АТ, 12 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-12АТ, 12 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-12АТ, 12 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-12АТ, 12 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-12АТ, 12 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-12АТ, 12 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-12АТ, 12 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-12АТ, 12 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-12АТ, 12 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-12АТ, 12 л

      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-12АТ, 12 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000037992

      Характеристики

      Производитель
      		Union
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		12 В
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный опрыскиватель UNION ОР-12АТ используется в садоводстве для равномерного орошения растений и обработки удобрениями. Благодаря ранцевому исполнению, отличается удобством транспортировки. А небольшой вес агрегата обеспечивает долгую работу без усталости.

        Преимущества

        • В комплект входят насадки для равномерного распыления раствора
        • Конструкция в виде ранца - удобство транспортировки
        • Удобные ремни с вентилируемой подушкой
        • Кнопка включения UNION ОР-12АТ находится в доступном месте - для удобства работы
        • Наличие регулятора давление позволяет настраивать струю под нужную задачу
        • Небольшой вес - для работы без усталости
        • Бак объемом 12 литров - для долгой деятельности без перерыва для дозаправки