Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-12АТ, 12 л
Арт. О00000037992
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Емкость аккумулятора, Ач
|нет
|
Напряжение аккумулятора, В
|12 В
- Аккумуляторный опрыскиватель UNION ОР-12АТ используется в садоводстве для равномерного орошения растений и обработки удобрениями. Благодаря ранцевому исполнению, отличается удобством транспортировки. А небольшой вес агрегата обеспечивает долгую работу без усталости.
Преимущества
- В комплект входят насадки для равномерного распыления раствора
- Конструкция в виде ранца - удобство транспортировки
- Удобные ремни с вентилируемой подушкой
- Кнопка включения UNION ОР-12АТ находится в доступном месте - для удобства работы
- Наличие регулятора давление позволяет настраивать струю под нужную задачу
- Небольшой вес - для работы без усталости
- Бак объемом 12 литров - для долгой деятельности без перерыва для дозаправки