Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-12АТ, 12 л

Преимущества

В комплект входят насадки для равномерного распыления раствора

Конструкция в виде ранца - удобство транспортировки

Удобные ремни с вентилируемой подушкой

Кнопка включения UNION ОР-12АТ находится в доступном месте - для удобства работы

Наличие регулятора давление позволяет настраивать струю под нужную задачу

Небольшой вес - для работы без усталости

Бак объемом 12 литров - для долгой деятельности без перерыва для дозаправки

Аккумуляторный опрыскиватель UNION ОР-12АТ используется в садоводстве для равномерного орошения растений и обработки удобрениями. Благодаря ранцевому исполнению, отличается удобством транспортировки. А небольшой вес агрегата обеспечивает долгую работу без усталости.