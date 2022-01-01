Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-5АТ, 5 л
Арт. О00000037994
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость аккумулятора, Ач
|2.3
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Напряжение аккумулятора, В
|12 В
- Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-5АТ - экологичный помощник на небольших садовых участках. Используется для опрыскивания садовых растений и саженцев, внесения удобрений, гербицидов или подкормки. Также можно применять при дезинфекции, мытье окон и фасадов. Оснащен баком объемом 5 литров, Li-Ion аккумулятором 12В, телескопической удочкой (25-60 см) с латунным распылителем и шлангом длиной 1.2 м. Благодаря наличию ремня опрыскиватель отличается удобством транспортировки. А небольшой вес обеспечивает долгую работу без усталости.
Преимущества
- Благодаря широкой горловине бак легко заполнить жидкостью
- При изготовлении опрыскивателя использовались материалы, устойчивые к агрессивным веществам
- Длина телескопической удочки регулируется от 250 до 600 мм
- Небольшой вес Union ОР-5АТ