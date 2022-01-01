Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л

Преимущества

Благодаря широкой горловине бак легко заполнить жидкостью

При изготовлении опрыскивателя использовались материалы, устойчивые к агрессивным веществам

Длина телескопической удочки регулируется от 250 до 600 мм

Небольшой вес Union ОР-8АТ

Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ - компактный и легкий аппарат для опрыскивания садовых растений и саженцев, внесения удобрений, гербицидов или подкормки. Также применяется при дезинфекции, мытье окон и фасадов. Оснащен баком объемом 8 литров, Li-Ion аккумулятором 12В, телескопической удочкой (25-60 см) с латунным распылителем и шлангом длиной 1.2 м. Благодаря наличию ремня опрыскиватель отличается удобством транспортировки. А небольшой вес обеспечивает долгую работу без усталости.