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Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л
Найти аналог
Аккумуляторные опрыскиватели
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л
    Арт. О00000037995
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л

      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ, 8 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000037995

      Характеристики

      Производитель
      		Union
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2.3
      Напряжение аккумулятора, В
      		12 В
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-8АТ - компактный и легкий аппарат для опрыскивания садовых растений и саженцев, внесения удобрений, гербицидов или подкормки. Также применяется при дезинфекции, мытье окон и фасадов. Оснащен баком объемом 8 литров, Li-Ion аккумулятором 12В, телескопической удочкой (25-60 см) с латунным распылителем и шлангом длиной 1.2 м. Благодаря наличию ремня опрыскиватель отличается удобством транспортировки. А небольшой вес обеспечивает долгую работу без усталости.

        Преимущества

        • Благодаря широкой горловине бак легко заполнить жидкостью
        • При изготовлении опрыскивателя использовались материалы, устойчивые к агрессивным веществам
        • Длина телескопической удочки регулируется от 250 до 600 мм
        • Небольшой вес Union ОР-8АТ