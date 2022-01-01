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Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463
3 570 ₽
Для насосов и насосных станций
    Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463
    Арт. О00000041470
    Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463
    Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463
    Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463
    Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463
    Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463
    Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463
      Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463
      Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463
      Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463
      Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463
      Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463
      Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463

      Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463

      3 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041470

      Характеристики

      Производитель
      		Unipump
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		блок управления насосом
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      3 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Блок управления насосом Unipump Турбипресс М2 предназначен для автоматического управления однофазными поверхностными и погружными насосами в системах автономного водоснабжения и повышения давления.

        Преимущества

        • Пользовательская настройка давления включения Pмин и давления выключения Pмакс насоса
        • Автоматически включает насос при снижении давления в системе ниже Pмин
        • Автоматически выключает насос при достижении в системе давления Pмакс
        • Автоматически выключает насос, если он не может создать давление верхнего порога при отсутствии потока жидкости
        • Защищает насос от работы в режиме «сухого хода» и осуществляет серию пробных пусков для выхода из режима аварии
        • Защищает систему водоснабжения от возникновения давления более 10 бар в режиме настройки порогов давления
        • Стабильно работает при пониженном напряжении в электрической сети до 170 В
        • Максимальная производительность насоса : 7.2 (120) м³/ч (л/мин)
        • Диапазон настройки давления включения Рмин: 0.5 … 9.0 бар
        • Диапазон настройки давления выключения Рмакс: 1.0 ... 9.5 бар
        • Заводская настройка давления включения Рмин: 1.5 бар
        • Заводская настройка давления выключения Рмакс: 3.0 бар
        • Разрешающая способность по давлению: 0.1 бар
        • Порог срабатывания защиты по предельному давлению, Р пред: 10 бар
        • Диапазон показаний манометра: 0…10 бар
        • Присоединительные размеры (входной/выходной патрубок): 1 / 1 дюйм  (наружная резьба)
        • Степень защиты:  IP65