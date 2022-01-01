Блок управления насосом Турбипресс М2 Unipump 73463

Преимущества

Пользовательская настройка давления включения Pмин и давления выключения Pмакс насоса

Автоматически включает насос при снижении давления в системе ниже Pмин

Автоматически выключает насос при достижении в системе давления Pмакс

Автоматически выключает насос, если он не может создать давление верхнего порога при отсутствии потока жидкости

Защищает насос от работы в режиме «сухого хода» и осуществляет серию пробных пусков для выхода из режима аварии

Защищает систему водоснабжения от возникновения давления более 10 бар в режиме настройки порогов давления

Стабильно работает при пониженном напряжении в электрической сети до 170 В

Максимальная производительность насоса : 7.2 (120) м³/ч (л/мин)

Диапазон настройки давления включения Рмин: 0.5 … 9.0 бар

Диапазон настройки давления выключения Рмакс: 1.0 ... 9.5 бар

Заводская настройка давления включения Рмин: 1.5 бар

Заводская настройка давления выключения Рмакс: 3.0 бар

Разрешающая способность по давлению: 0.1 бар

Порог срабатывания защиты по предельному давлению, Р пред: 10 бар

Диапазон показаний манометра: 0…10 бар

Присоединительные размеры (входной/выходной патрубок): 1 / 1 дюйм (наружная резьба)

Степень защиты: IP65

Блок управления насосом Unipump Турбипресс М2 предназначен для автоматического управления однофазными поверхностными и погружными насосами в системах автономного водоснабжения и повышения давления.