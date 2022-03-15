Напольный унитаз Ideal Standard Tempo T331201 (горизонтальный)

Преимущества

Надежность

Долговечность

Ideal Standard стал одним из международных брендов, первыми начавшими в России свою дятельность. Российская сеть сервис-центров гарантирует при необходимости послепродажное обслуживание. Унитаз Tempo T331201 произведен из санитарного фарфора высокого качества. Унитаз белого цвета, округлой формы, оборудован системой глубокого смыва, предусмотрен для напольного монтажа.