Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Напольный унитаз Ideal Standard Tempo T331201 (горизонтальный)
5.0
2
Найти аналог
Унитазы
    Напольный унитаз Ideal Standard Tempo T331201 (горизонтальный)
    Арт. X1691099601
    5.0
    2
    Напольный унитаз Ideal Standard Tempo T331201 (горизонтальный)

      Напольный унитаз Ideal Standard Tempo T331201 (горизонтальный)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X1691099601
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ideal Standard
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		360х350х530
      Способ установки
      		напольный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ideal Standard стал одним из международных брендов, первыми начавшими в России свою дятельность. Российская сеть сервис-центров гарантирует при необходимости послепродажное обслуживание. Унитаз Tempo T331201 произведен из санитарного фарфора высокого качества. Унитаз белого цвета, округлой формы, оборудован системой глубокого смыва, предусмотрен для напольного  монтажа.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность