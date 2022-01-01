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Унитаз Jacob Delafon ФАЯНС OVE 19974W-00 унитаз под бачок с крышкой-сидением Soft Close
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Унитазы
    Унитаз Jacob Delafon ФАЯНС OVE 19974W-00 унитаз под бачок с крышкой-сидением Soft Close
    Арт. X1697503308
    Унитаз Jacob Delafon ФАЯНС OVE 19974W-00 унитаз под бачок с крышкой-сидением Soft Close

      Унитаз Jacob Delafon ФАЯНС OVE 19974W-00 унитаз под бачок с крышкой-сидением Soft Close

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X1697503308

      Характеристики

      Производитель
      		Jacob Delafon
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		390х680х780
      Способ установки
      		напольный
      Форма чаши
      		овальная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Унитаз Jacob DELAFON ФАЯНС OVE 19974W-00 унитаз под бачок с крышкой-сидением Soft Close

        Преимущества

        • В основу дизайна легли плавные линии и округлые формы
        • Изделия коллекции имеют плоское дно и закругленные края, что делает ее универсальной
        • Данная модель имеет 2 точки фиксации с комплектом креплений к полу
        • Невидимое антибактериальное покрытие с частичками серебра, которым покрыты изделия, предотвращает появление бактерий
        • Унитаз комплектуется креплением, оснащен кнопочной двухрежимной арматурой. Бачок E1558 с бесшумным механизмом экономии воды на 3/6 литров; нижняя подводка

         