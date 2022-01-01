Унитаз Jacob Delafon ФАЯНС OVE 19974W-00 унитаз под бачок с крышкой-сидением Soft Close
Арт. X1697503308
Унитаз Jacob Delafon ФАЯНС OVE 19974W-00 унитаз под бачок с крышкой-сидением Soft Close
Арт. X1697503308
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|390х680х780
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Способ установки
|напольный
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Форма чаши
|овальная
- Унитаз Jacob DELAFON ФАЯНС OVE 19974W-00 унитаз под бачок с крышкой-сидением Soft Close
Преимущества
- В основу дизайна легли плавные линии и округлые формы
- Изделия коллекции имеют плоское дно и закругленные края, что делает ее универсальной
- Данная модель имеет 2 точки фиксации с комплектом креплений к полу
- Невидимое антибактериальное покрытие с частичками серебра, которым покрыты изделия, предотвращает появление бактерий
- Унитаз комплектуется креплением, оснащен кнопочной двухрежимной арматурой. Бачок E1558 с бесшумным механизмом экономии воды на 3/6 литров; нижняя подводка