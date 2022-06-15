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Унитаз CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off
Арт. О00000006666
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Польша
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Габариты, мм
|785x660x375
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Способ установки
|напольный
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С этим товаром смотрят
- Унитаз Nature — сантехническое оборудование для туалета. Имеет горизонтальный выпуск — труба расположена параллельно полу.
Преимущества
- Унитаз без ободка, изготовлен из глазурованного фарфора, оснащен съемным антибактериальным сиденьем с микролифтом для гигиеничного и бесшумного использования;
- Монтаж предполагает скрытую фиксацию;
- Механизм слива полностью смонтирован.