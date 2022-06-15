Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Унитаз CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off
5.0
2
13 640 ₽
Унитазы
  • Персональная скидка
Унитаз CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off
Арт. О00000006666
5.0
2
Унитаз CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off
Унитаз CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off
Унитаз CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off
Унитаз CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off
Унитаз CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off
  • Персональная скидка
Унитаз CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off
Унитаз CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off
Унитаз CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off
Унитаз CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off
Унитаз CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off

Унитаз CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 640 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000006666
5.0
2

Характеристики

Производитель
Cersanit
Страна производства
Россия
Родина бренда
Польша
Габариты, мм
785x660x375
Способ установки
напольный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 640 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

С этим товаром смотрят

Переходной тройник Fusitek FT01301 (25x20x20 мм)
17 ₽
5.0
Переходной тройник Fusitek FT01301 (25x20x20 мм)
Переходной тройник Fusitek FT01201 (25x20x25 мм)
15 ₽
4.5
Переходной тройник Fusitek FT01201 (25x20x25 мм)
Уголок Fusitek FT02101 (45°, 20 мм)
7 ₽
5.0
Уголок Fusitek FT02101 (45°, 20 мм)
Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
8 ₽
5.0
Уголок Fusitek FT01701 (90°, 20 мм)
Отвод Контур (90°, 110 мм)
110 ₽
4.3
Отвод Контур (90°, 110 мм)
Отвод Контур (45°, 110 мм)
95 ₽
4.7
Отвод Контур (45°, 110 мм)
Гибкая труба Ани Пласт K115
180 ₽
5.0
Гибкая труба Ани Пласт K115
Прямая манжета для унитаза Ани Пласт W0210
260 ₽
5.0
Прямая манжета для унитаза Ани Пласт W0210
Гибкий удлинитель для унитаза Ани Пласт К828
285 ₽
4.5
Гибкий удлинитель для унитаза Ани Пласт К828
Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 50 V
12 730 ₽
15 590 ₽
5.0
Электрический накопительный водонагреватель Thermex MK 50 V
  • -2 860 ₽
Унитаз CERSANIT PARVA NEW CLEAN ON 011
10 890 ₽
5.0
Унитаз CERSANIT PARVA NEW CLEAN ON 011
  • Персональная скидка
Унитаз CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011
Нет в наличии
Унитаз CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Унитаз Nature — сантехническое оборудование для туалета. Имеет горизонтальный выпуск — труба расположена параллельно полу.

    Преимущества

    • Унитаз без ободка, изготовлен из глазурованного фарфора, оснащен съемным антибактериальным сиденьем с микролифтом для гигиеничного и бесшумного использования;
    • Монтаж предполагает скрытую фиксацию;
    • Механизм слива полностью смонтирован.