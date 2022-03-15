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Унитаз-компакт ЕВРО (белый, с арматурой, сиденьем, антивсплеск, косой выпуск)
5.0
2
Найти аналог
Унитазы
    Унитаз-компакт ЕВРО (белый, с арматурой, сиденьем, антивсплеск, косой выпуск)
    Арт. X169109153
    5.0
    2
    Унитаз-компакт ЕВРО (белый, с арматурой, сиденьем, антивсплеск, косой выпуск)

      Унитаз-компакт ЕВРО (белый, с арматурой, сиденьем, антивсплеск, косой выпуск)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169109153
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rosa
      Способ установки
      		напольный
      Форма чаши
      		овальная
      Цвет
      		белый
      Функция биде
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Унитаз Rosa Евро напольный, компакт, с косым выпуском, белый. Косой выпуск, однокнопочная арматура, Сиденье полипропилен. Круговой слив воды. Нижний забор воды (подключение к водопроводу снизу). Страна производитель - (Россия). Комплектация - бачок унитаза с установленным наливным и сливным механизмами, чаша унитаза, крышка-сиденье, крепежный комплект.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность