Унитаз-компакт ЕВРО (белый, с арматурой, сиденьем, антивсплеск, косой выпуск)

Унитаз Rosa Евро напольный, компакт, с косым выпуском, белый. Косой выпуск, однокнопочная арматура, Сиденье полипропилен. Круговой слив воды. Нижний забор воды (подключение к водопроводу снизу). Страна производитель - (Россия). Комплектация - бачок унитаза с установленным наливным и сливным механизмами, чаша унитаза, крышка-сиденье, крепежный комплект.

Преимущества