Унитаз-компакт ЕВРО (белый, с арматурой, сиденьем, антивсплеск, косой выпуск)
Арт. X169109153
Характеристики
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Производитель
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Способ установки
|напольный
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Форма чаши
|овальная
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Цвет
|белый
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Функция биде
|Нет
Унитаз Rosa Евро напольный, компакт, с косым выпуском, белый. Косой выпуск, однокнопочная арматура, Сиденье полипропилен. Круговой слив воды. Нижний забор воды (подключение к водопроводу снизу). Страна производитель - (Россия). Комплектация - бачок унитаза с установленным наливным и сливным механизмами, чаша унитаза, крышка-сиденье, крепежный комплект.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность