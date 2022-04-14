Унитаз Santek БРИЗ 1WH302138

Преимущества

Надежность

Долговечность

Классический дизайн напольного унитаза Santek Бриз оценят любители минимализма в интерьере. Белый цвет, который превосходно сочетается с сантехникой разных стилей и оттенков, выверенная геометрия линий, радующих своей четкостью, – все это гарантирует исключительный дизайн. Модель также отличается своей максимальной практичностью. Конструкция предполагает качественный и моментальный смыв. Нижний подвод воды помогает наполняться бачку абсолютно бесшумно. Унитаз-компакт Santek Бриз 1WH302138 имеет диагональный выпуск, оснащен двухрежимной арматурой и сидением. Сиденье унитаза изготовлено из дюропласта. Дюропласт – очень прочный материал с матовой поверхностью, обладающий антистатическими свойствами и не желтеющий со временем. Сиденье изготавливается с антибактериальным покрытием – в процессе производства дюропласт обрабатывается ионами серебра, которые препятствуют возникновению бактерий. Дополнительную надежность конструкции придает металлический крепеж бачка, которым он монтируется к основанию унитаза. Особое устройство сливной арматуры бачка с кнопкой двухрежимного типа позволяет использовать минимальный или максимальный объем слива. Благодаря этому механизму можно самостоятельно выбирать количество используемой воды в данный момент и контролировать ее расход.