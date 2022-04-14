Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Унитаз Santek БРИЗ 1WH302138
5.0
2
Найти аналог
Унитазы
    Унитаз Santek БРИЗ 1WH302138
    Арт. X1691090436
    5.0
    2
    Унитаз Santek БРИЗ 1WH302138
    Унитаз Santek БРИЗ 1WH302138
    Унитаз Santek БРИЗ 1WH302138
    Унитаз Santek БРИЗ 1WH302138
      Унитаз Santek БРИЗ 1WH302138
      Унитаз Santek БРИЗ 1WH302138
      Унитаз Santek БРИЗ 1WH302138
      Унитаз Santek БРИЗ 1WH302138

      Унитаз Santek БРИЗ 1WH302138

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X1691090436
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		700x670x390
      Способ установки
      		напольный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Классический дизайн напольного унитаза Santek Бриз оценят любители минимализма в интерьере. Белый цвет, который превосходно сочетается с сантехникой разных стилей и оттенков, выверенная геометрия линий, радующих своей четкостью, – все это гарантирует исключительный дизайн. Модель также отличается своей максимальной практичностью. Конструкция предполагает качественный и моментальный смыв. Нижний подвод воды помогает наполняться бачку абсолютно бесшумно.   Унитаз-компакт Santek Бриз 1WH302138 имеет диагональный выпуск, оснащен двухрежимной арматурой и сидением. Сиденье унитаза изготовлено из дюропласта. Дюропласт – очень прочный материал с матовой поверхностью, обладающий антистатическими свойствами и не желтеющий со временем. Сиденье изготавливается с антибактериальным покрытием – в процессе производства дюропласт обрабатывается ионами серебра, которые препятствуют возникновению бактерий.     Дополнительную надежность конструкции придает металлический крепеж бачка, которым он монтируется к основанию унитаза. Особое устройство сливной арматуры бачка с кнопкой двухрежимного типа позволяет использовать минимальный или максимальный объем слива. Благодаря этому механизму можно самостоятельно выбирать количество используемой воды в данный момент и контролировать ее расход.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность