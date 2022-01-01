Унитаз-компакт Santek СЕНАТОР (стандарт: 2-реж., дюро) 1WH111823

Преимущества

Надежность

Долговечность

Унитаз - компакт Сенатор антивсплеск 111823 Сантек (Santek)Унитаз-компакт с горизонтальным выпуском в комплекте с двухрежимной арматурой 3/6 литров, жестким сиденьем и креплением. Круговой смыв, конструкция чаши АНТИВСПЛЕСК, дюропластовая крышка-сиденье "antibak" из антибактериального материала. Унитаз-компакт Santek Сенатор выполнен в современном стиле. Лаконичный дизайн и простые формы делают этот унитаз универсальным дополнением к любой ванной комнате. А функциональные преимущества позволят значительно продлить срок его эксплуатации и сделают ее приятной. Унитаз изготовлен из высококачественного сантехнического фарфора, что обеспечивает длительную эксплуатацию. Сиденье из прочного дюропласта в комплекте.