Унитаз-компакт Santek СЕНАТОР (стандарт: 2-реж., дюро) 1WH111823
Арт. X169109010140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Способ установки
|напольный
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Форма чаши
|овальная
- Унитаз - компакт Сенатор антивсплеск 111823 Сантек (Santek)Унитаз-компакт с горизонтальным выпуском в комплекте с двухрежимной арматурой 3/6 литров, жестким сиденьем и креплением. Круговой смыв, конструкция чаши АНТИВСПЛЕСК, дюропластовая крышка-сиденье "antibak" из антибактериального материала. Унитаз-компакт Santek Сенатор выполнен в современном стиле. Лаконичный дизайн и простые формы делают этот унитаз универсальным дополнением к любой ванной комнате. А функциональные преимущества позволят значительно продлить срок его эксплуатации и сделают ее приятной. Унитаз изготовлен из высококачественного сантехнического фарфора, что обеспечивает длительную эксплуатацию. Сиденье из прочного дюропласта в комплекте.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность