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Унитаз-компакт Santek СЕНАТОР (стандарт: 2-реж., дюро) 1WH111823
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Унитазы
    Унитаз-компакт Santek СЕНАТОР (стандарт: 2-реж., дюро) 1WH111823
    Арт. X169109010140
    Унитаз-компакт Santek СЕНАТОР (стандарт: 2-реж., дюро) 1WH111823

      Унитаз-компакт Santek СЕНАТОР (стандарт: 2-реж., дюро) 1WH111823

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169109010140

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Способ установки
      		напольный
      Форма чаши
      		овальная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Унитаз - компакт Сенатор антивсплеск 111823 Сантек (Santek)Унитаз-компакт с горизонтальным выпуском в комплекте с двухрежимной арматурой 3/6 литров, жестким сиденьем и креплением. Круговой смыв, конструкция чаши АНТИВСПЛЕСК, дюропластовая крышка-сиденье "antibak" из антибактериального материала.   Унитаз-компакт Santek Сенатор выполнен в современном стиле. Лаконичный дизайн и простые формы делают этот унитаз универсальным дополнением к любой ванной комнате. А функциональные преимущества позволят значительно продлить срок его эксплуатации и сделают ее приятной. Унитаз изготовлен из высококачественного сантехнического фарфора, что обеспечивает длительную эксплуатацию. Сиденье из прочного дюропласта в комплекте.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность