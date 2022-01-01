Унитаз Лобня Универсал
Арт. X16975257
Характеристики
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Производитель
|Лобня
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Способ установки
|напольный
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Форма чаши
|овальная
- Унитаз Универсал (Лобня)- унитаз имеет средние габариты, поэтому может устанавливаться как в совмещенном, так и в отдельном санузле. Конструкция монтируется на пол с помощью 2 надёжных креплений и боковой подводки.
Преимущества
- Унитаз выполнен из высококачественного прочного и влагостойкого санфарфора. Санитарный фарфор отличается низкой пористостью. Это свойство не только отвечает за прочность изделия, но и не позволяет загрязнениям попадать внутрь структуры. Поэтому любые загрязнения легко смываются с поверхности.
- Бачок оборудован штоковой системой, позволяющей вручную регулировать напор потока.
- Спуск воды производится под углом 30 градусов, что оптимально для повседневного использования.
- Для удобства и надежности монтажа унитаз-компакт оснащен цельнолитой полкой и двумя отверстиями для крепления к полу.
- Благодаря своему размеру изделие подойдет для установки как в санузле как с большой, так и с маленькой площадью.