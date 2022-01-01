Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Унитаз Лобня Универсал
Найти аналог
Унитазы
    Унитаз Лобня Универсал
    Арт. X16975257
    Унитаз Лобня Универсал

      Унитаз Лобня Универсал

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16975257

      Характеристики

      Производитель
      		Лобня
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Способ установки
      		напольный
      Форма чаши
      		овальная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Унитаз Универсал (Лобня)- унитаз имеет средние габариты, поэтому может устанавливаться как в совмещенном, так и в отдельном санузле. Конструкция монтируется на пол с помощью 2 надёжных креплений и боковой подводки.

        Преимущества

        • Унитаз выполнен из высококачественного прочного и влагостойкого санфарфора. Санитарный фарфор отличается низкой пористостью. Это свойство не только отвечает за прочность изделия, но и не позволяет загрязнениям попадать внутрь структуры. Поэтому любые загрязнения легко смываются с поверхности. 
        • Бачок оборудован штоковой системой, позволяющей вручную регулировать напор потока. 
        • Спуск воды производится под углом 30 градусов, что оптимально для повседневного использования. 
        • Для удобства и надежности монтажа унитаз-компакт оснащен цельнолитой полкой и двумя отверстиями для крепления к полу.  
        • Благодаря своему размеру изделие подойдет для установки как в санузле как с большой, так и с маленькой площадью.