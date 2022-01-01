Унитаз Melana 800-2002A

Преимущества

Надежность

Долговечность

Унитаз-компакт Melana (Мелана) 800-2002А с сиденьем микролифт - стильный унитаз с четкими эргономичными формами, который станет украшением Вашей ванной комнаты.Унитазы Melana надолго сохраняют идеальную белизну покрытия за счет специальной технологии обжига. Также санфаянс данного производителя очень прочный, форма изделия не искажается в процессе длительной эксплуатации.