Унитаз Melana 800-2002A
Арт. X16910965
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Габариты, мм
|400х810х750
|
Способ установки
|напольный
|
Форма чаши
|овальная
- Унитаз-компакт Melana (Мелана) 800-2002А с сиденьем микролифт - стильный унитаз с четкими эргономичными формами, который станет украшением Вашей ванной комнаты.Унитазы Melana надолго сохраняют идеальную белизну покрытия за счет специальной технологии обжига. Также санфаянс данного производителя очень прочный, форма изделия не искажается в процессе длительной эксплуатации.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность