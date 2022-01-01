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Унитаз Melana 800-2002A
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Унитазы
    Унитаз Melana 800-2002A
    Арт. X16910965
    Унитаз Melana 800-2002A

      Унитаз Melana 800-2002A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X16910965

      Характеристики

      Производитель
      		Melana
      Страна производства
      		Китай
      Габариты, мм
      		400х810х750
      Способ установки
      		напольный
      Форма чаши
      		овальная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Унитаз-компакт Melana (Мелана) 800-2002А с сиденьем микролифт - стильный унитаз с четкими эргономичными формами, который станет украшением Вашей ванной комнаты.Унитазы Melana надолго сохраняют идеальную белизну покрытия за счет специальной технологии обжига. Также санфаянс данного производителя очень прочный, форма изделия не искажается в процессе длительной эксплуатации.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность