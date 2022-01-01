Унитаз Melana LT-009E подвесной

Преимущества

Надежность

Долговечность

Продуманная конструкция унитаза MELANA LT-009E удовлетворит запросы самых требовательных покупателей. Модель предусматривает простой монтаж и удобную эксплуатацию. Подвесной унитаз со скрытой инсталляцией занимает гораздо меньше места, поэтому идеально подходит для совмещенных санузлов либо совсем крошечных туалетов в стандартных городских квартирах. Чаша и сидение унитаза имеют продуманную атомическую конструкцию, которая способна выдерживать высокие нагрузки. Модель выполнена в белом цвете, что не только смотрится необычно и привлекательно в интерьере, но и является довольно практичным решением.