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Унитаз Melana LT-009E подвесной
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Унитазы
    Унитаз Melana LT-009E подвесной
    Арт. X16910966
    Унитаз Melana LT-009E подвесной

      Унитаз Melana LT-009E подвесной

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910966

      Характеристики

      Производитель
      		Melana
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		380х570х400
      Способ установки
      		подвесной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Продуманная конструкция унитаза MELANA LT-009E удовлетворит запросы самых требовательных покупателей. Модель предусматривает простой монтаж и удобную эксплуатацию. Подвесной унитаз со скрытой инсталляцией занимает гораздо меньше места, поэтому идеально подходит для совмещенных санузлов либо совсем крошечных туалетов в стандартных городских квартирах. Чаша и сидение унитаза имеют продуманную атомическую конструкцию, которая способна выдерживать высокие нагрузки. Модель выполнена в белом цвете, что не только смотрится необычно и привлекательно в интерьере, но и является довольно практичным решением.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность