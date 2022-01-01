Унитаз Melana LT-009E подвесной
Арт. X16910966
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|380х570х400
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Способ установки
|подвесной
- Продуманная конструкция унитаза MELANA LT-009E удовлетворит запросы самых требовательных покупателей. Модель предусматривает простой монтаж и удобную эксплуатацию. Подвесной унитаз со скрытой инсталляцией занимает гораздо меньше места, поэтому идеально подходит для совмещенных санузлов либо совсем крошечных туалетов в стандартных городских квартирах. Чаша и сидение унитаза имеют продуманную атомическую конструкцию, которая способна выдерживать высокие нагрузки. Модель выполнена в белом цвете, что не только смотрится необычно и привлекательно в интерьере, но и является довольно практичным решением.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность