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Унитаз-компакт Santek АЛЬКОР 302140 (двухрежимный слив воды, антивсплеск)
5.0
2
6 535 ₽
8 140 ₽
Унитазы
  • Персональная скидка
Унитаз-компакт Santek АЛЬКОР 302140 (двухрежимный слив воды, антивсплеск)
Арт. X1691090433
5.0
2
Унитаз-компакт Santek АЛЬКОР 302140 (двухрежимный слив воды, антивсплеск)
  • Персональная скидка

Унитаз-компакт Santek АЛЬКОР 302140 (двухрежимный слив воды, антивсплеск)

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  • -1 605 ₽
6 535 ₽
8 140 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X1691090433
5.0
2

Характеристики

Производитель
Santek
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
355х670х765
Способ установки
напольный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 605 ₽
6 535 ₽
8 140 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Унитаз компакт Santek Алькор 302140 антивсплеск это современное сантехническое устройство российской сборки. Этот малогабаритный и совершенный в своей простоте керамический унитаз можно установить в уборной любого размера: он не только займет минимум пространства, но и порадует глаз своим уникальным внешним видом. Купить унитаз компакт Santek Алькор 302140 белый рекомендуется вне зависимости от интерьерного решения туалета, ведь белый цвет является универсальным и будет смотреться выигрышно в любом окружении. Не стоит забывать и о том, что унитаз остается максимально функциональным, не только из-за комфортной формы чаши и удаленного расположения бака, но и напольной установки с косым выпуском, а также двухрежимного слива, позволяющего экономно расходовать водные ресурсы. В комплекте при покупке Santek Алькор 302140 напольного унитаза компакт прилагается сидение.

    Преимущества унитаза компакт Santek Алькор 302140:

    • Прочный;
    • Долговечный;
    • Легкий монтаж;
    • Малогабаритность;
    • Устойчивость;
    • Экономность;
    • Простота обслуживания;
    • Доступная цена.

    Комплектация:

    • Унитаз в сборе;
    • Инструкция по монтажу и эксплуатации;
    • Сиденье из дюропласта;
    • Упаковка.