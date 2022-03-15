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Унитаз-компакт Santek АЛЬКОР 302140 (двухрежимный слив воды, антивсплеск)
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|355х670х765
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Способ установки
|напольный
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Унитаз компакт Santek Алькор 302140 антивсплеск это современное сантехническое устройство российской сборки. Этот малогабаритный и совершенный в своей простоте керамический унитаз можно установить в уборной любого размера: он не только займет минимум пространства, но и порадует глаз своим уникальным внешним видом. Купить унитаз компакт Santek Алькор 302140 белый рекомендуется вне зависимости от интерьерного решения туалета, ведь белый цвет является универсальным и будет смотреться выигрышно в любом окружении. Не стоит забывать и о том, что унитаз остается максимально функциональным, не только из-за комфортной формы чаши и удаленного расположения бака, но и напольной установки с косым выпуском, а также двухрежимного слива, позволяющего экономно расходовать водные ресурсы. В комплекте при покупке Santek Алькор 302140 напольного унитаза компакт прилагается сидение.
Преимущества унитаза компакт Santek Алькор 302140:
- Прочный;
- Долговечный;
- Легкий монтаж;
- Малогабаритность;
- Устойчивость;
- Экономность;
- Простота обслуживания;
- Доступная цена.
Комплектация:
- Унитаз в сборе;
- Инструкция по монтажу и эксплуатации;
- Сиденье из дюропласта;
- Упаковка.