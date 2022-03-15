Унитаз-компакт Santek АЛЬКОР 302140 (двухрежимный слив воды, антивсплеск)

Унитаз компакт Santek Алькор 302140 антивсплеск это современное сантехническое устройство российской сборки. Этот малогабаритный и совершенный в своей простоте керамический унитаз можно установить в уборной любого размера: он не только займет минимум пространства, но и порадует глаз своим уникальным внешним видом. Купить унитаз компакт Santek Алькор 302140 белый рекомендуется вне зависимости от интерьерного решения туалета, ведь белый цвет является универсальным и будет смотреться выигрышно в любом окружении. Не стоит забывать и о том, что унитаз остается максимально функциональным, не только из-за комфортной формы чаши и удаленного расположения бака, но и напольной установки с косым выпуском, а также двухрежимного слива, позволяющего экономно расходовать водные ресурсы. В комплекте при покупке Santek Алькор 302140 напольного унитаза компакт прилагается сидение.

Преимущества унитаза компакт Santek Алькор 302140:

Прочный;

Долговечный;

Легкий монтаж;

Малогабаритность;

Устойчивость;

Экономность;

Простота обслуживания;

Доступная цена.

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