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Унитаз Santek АНИМО WH109775
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Унитазы
    Унитаз Santek АНИМО WH109775
    Арт. X169109010125
    Унитаз Santek АНИМО WH109775

      Унитаз Santek АНИМО WH109775

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169109010125

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		380х635х770
      Способ установки
      		напольный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальность напольного унитаза Santek Анимо уже успел оценить не один покупатель. Во-первых, эта модель имеет дизайн, который смело можно назвать вневременным, как в цветовом оформлении, так и в конструктивном плане. Во-вторых, она максимально комфортна и гигиенична, что, к примеру, доказывает обмыв полукруглой чаши по всему периметру, дюропластовое сиденье, устойчивое к царапинам и агрессивным химическим веществам. И, в-третьих, такой унитаз можно установить в квартирах с любым выпуском канализации – горизонтальным, вертикальным и косым.

        Преимущества

        • Универсальные габариты сантехники для российского жилья
        • Импортные комплектующие: качество, практичность,функциональность
        • Продукция экологически безопасна в эксплуатации
        • Металлическое крепление бачка к основанию
        • Антибактериальное сиденье
        • Идеальная белизна изделий