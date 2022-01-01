Унитаз Santek АНИМО WH109775

Преимущества

Универсальные габариты сантехники для российского жилья

Импортные комплектующие: качество, практичность,функциональность

Продукция экологически безопасна в эксплуатации

Металлическое крепление бачка к основанию

Антибактериальное сиденье

Идеальная белизна изделий

Универсальность напольного унитаза Santek Анимо уже успел оценить не один покупатель. Во-первых, эта модель имеет дизайн, который смело можно назвать вневременным, как в цветовом оформлении, так и в конструктивном плане. Во-вторых, она максимально комфортна и гигиенична, что, к примеру, доказывает обмыв полукруглой чаши по всему периметру, дюропластовое сиденье, устойчивое к царапинам и агрессивным химическим веществам. И, в-третьих, такой унитаз можно установить в квартирах с любым выпуском канализации – горизонтальным, вертикальным и косым.