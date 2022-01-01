Унитаз Santek АНИМО WH109775
Арт. X169109010125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|380х635х770
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Способ установки
|напольный
- Универсальность напольного унитаза Santek Анимо уже успел оценить не один покупатель. Во-первых, эта модель имеет дизайн, который смело можно назвать вневременным, как в цветовом оформлении, так и в конструктивном плане. Во-вторых, она максимально комфортна и гигиенична, что, к примеру, доказывает обмыв полукруглой чаши по всему периметру, дюропластовое сиденье, устойчивое к царапинам и агрессивным химическим веществам. И, в-третьих, такой унитаз можно установить в квартирах с любым выпуском канализации – горизонтальным, вертикальным и косым.
Преимущества
- Универсальные габариты сантехники для российского жилья
- Импортные комплектующие: качество, практичность,функциональность
- Продукция экологически безопасна в эксплуатации
- Металлическое крепление бачка к основанию
- Антибактериальное сиденье
- Идеальная белизна изделий